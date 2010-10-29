У Миколаєві школярі попросили водіїв дотримуватися правил руху

У Миколаєві школярі написали листи водіям маршруток із закликом дотримуватися Правил дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, акція, яку проводили працівники ДАІ Миколаївської області та юні інспектори руху школи № 60 міста Миколаїв, називалась "Лист водієві".

Захід проводився з метою звернути увагу водіїв громадського транспорту на необхідність дотримання Правил дорожнього руху та забезпечення безпеки перевезення пасажирів.

Юні інспектори написали листи до водіїв маршрутних таксі з проханням не порушувати Правила дорожнього руху, бути уважними та обережними на дорогах міста, дбати про безпеку своїх пасажирів та інших учасників дорожнього руху. На кінцевих зупинках громадського транспорту діти спільно з інспекторами ДАІ роздавали водіям маршрутних транспортних засобів свої листи-звернення.

Від початку року на території Миколаївської області за участю пасажирського автотранспорту було скоєно 16 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула та 35 отримали травми, зауважили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.