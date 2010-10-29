Кільцевий рух міської електрички налагодять до вересня 2011 року

Кільцевий рух міської електрички в Києві буде налагоджено до 1 вересня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після введення в експлуатацію транспортного вузла «Лівий берег» в Києві.

Він відзначив, що відповідна домовленість була досягнута під час його розмови з представниками київської влади.

«Ми домовилися, що 1 вересня запрацює. Ми його вводитимемо частинами, а 1 вересня кільце запрацює повністю», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Києві було введено в експлуатацію транспортний вузол «Лівий берег».

Станція «Лівий берег» стане складовою частиною залізничних підходів до залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро.

Таким чином, організовано новий транспортний вузол, який об`єднує залізничні і автотранспортні маршрути Березняків, Русанівки, Позняків і Харківського масиву.