ПЗЗ відкрила новий приміський маршрут Вишгород – Київ-Петрівка

Сьогодні відбулося урочисте відкриття нового маршруту приміського поїзда Вишгород – Київ-Петрівка.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Південно-Західної залізниці (ПЗЗ), в урочистому відкритті взяли участь генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК, начальник ПЗЗ Олексій КРИВОПІШИН, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Приміський рух на ділянці Вишгород - Київ-Петрівка, протяжністю 12 км, з часом у дорозі 20 хвилин, організовано за розкладом: відправлення від зупинкової платформи Вишгород вранці – о 6.30, 7.30, 8.30, увечері - о 18.00, 19.00, 20.00; від станції Київ-Петрівка вранці – о 6.00, 7.00, 8.00, увечері – о 17.30, 18.30, 19.30.

Надалі, після проведення повної модернізації існуючої залізничної інфраструктури, на даній ділянці перевезення здійснюватимуться і у середині дня.

Як зазначають на ПЗЗ, колективом столичної магістралі впродовж короткого терміну виконаний значний обсяг робіт з реконструкції діючої інфраструктури. Капітально відремонтовані 6,5 км головної колії, а на 5,2 км проведені виправно-оздоблювальні роботи. Спеціально для перевезень пасажирів підготовлені два дизель-поїзда, збудована і упорядкована зупинкова платформа ст. Вишгород.

Як наголошується в повідомленні, питання сполучення пасажирським залізничним рухом м. Вишгород зі столицею України виникло не спонтанно, а обговорювався впродовж довгого часу. ПЗЗ використовувала партнерство з нинішнім керівництвом Київської ОДА і Київської обласної ради й ін.

Згідно з повідомленням, залізницею останніми роками виконані значні обсяги робіт зі створення і реконструкції власної залізничної інфраструктури, щоб організувати на територіях міста Києва і Київської області пересадкові вузли із залізничного на інші види транспорту. Створено пересадкові вузли: Караваєві Дачі, Видубичі, Сирець, Лівий Берег. За задумом, реконструкція передбачає наближення посадочних платформ до зупинок метрополітену в межах Київського залізничного кільця.

Крім того, організовано рух міської електрички від ст. Київ-Петрівка до платформи Троєщина, продовжуються роботи з організації 2-ї черги міської електрички від ст. Київ-Петрівка до Сирецкого пересадкового вузла.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на мітингу з нагоди відкриття маршруту, голова Київської облдержадміністрації А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що невдовзі у Вишгороді буде збудовано надземний мостовий пішохідний перехід до станції та споруджено навіси на її платформі.