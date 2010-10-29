"АероСвіт" почне здійснювати власні рейси з Києва до Єревана

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" з 30 жовтня ц.р. розпочинає здійснення власних регулярних польотів до Вірменії за маршрутом Київ–Єреван–Київ.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, вихід на новий ринок розширить співпрацю "АероСвіту" з найбільшим перевізником Республіки Вірменія - "Армавіа". Спільно авіакомпанії забезпечать виконання між країнами до 12 рейсів на тиждень.

Зокрема, "АероСвіт" із 30 жовтня виконуватиме на маршруті до 4 рейсів на тиждень. Час перельоту між містами – близько трьох годин. Перевізник планує використовувати на лінії середньомагістральні літаки Boеіng 737 і регіональні повітряні судна нового покоління Ан-148.

При цьому власні рейси української авіакомпанії до Єревана доповнять польоти "Армавіа" з Єревана до Києва (3 рейси на тиждень), Сімферополя, Одеси, Харкова, Дніпропетровська й Донецька (по 1 на тиждень до кожного міста), що виконуються в код-шерінгу (спільно) з авіакомпанією "АероСвіт".

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У літній період 2010 року "АероСвіт" освоїв 16 нових напрямків і тепер обслуговує понад 70 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних - до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкока. На рейсах авіакомпанії використовуються далекомагістральні літаки Boeing 767, середньомагістральні Boeing 737, Airbus 320 і Embraer 195, а також регіональні повітряні судна Embraer 145 і Антонов-148.

Авіакомпанія "Армавіа", національний перевізник Вірменії, заснована в 1996 році і є лідером вірменського авіаційного ринку. Базується в Єревані в аеропорту "Звартноц". Виконує регулярні рейси до 45 міст Близького Сходу, Європи, Азії та Північної Африки. Авіакомпанія експлуатує середньомагістральні літаки Аirbus 320, Аirbus 319, регіональні CRJ-100/200 та інші типи повітряних суден.