Як змінилися ціни в Україні наприкінці жовтня

За даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 30 жовтня 2010 року, порівняно з 20 жовтня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку характеризувалася підвищенням середніх рівнів цін в цілому по Україні на борошно вищого сорту - 0,3% (з 3,17 до 3,18 грн. за 1 кг).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства агарної політики.

За повідомленням, не змінилися ціни на: хліб з борошна І сорту (3,59 грн.); хліб житньо-пшеничний (3,53 грн.); хліб з борошна вищого сорту (4,37 грн.); вермішель (4,83 грн.); крупу гречану (11,14 грн.);

- крупу манну (3,88 грн.);

- рис (8,56 грн. за 1 кілограм).

На тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на: сметану - 0,1% (з 15,67 до 15,68 грн. за 1 кг); масло вершкове – 0,1% (з 46,52 до 46,55 грн. за 1 кг);

Знизилися ціни на: яловичину - 0,1%(з 37,53 до 37,51 грн. за 1 кг); свинину - 0,02% (з 40,36 до 40,35 грн. за 1 кг); сало - 0,1%(з 19,22 до 19,20 грн. за 1 кг); птицю (кури) - 0,1%(з 18,74 до 18,72 грн. за 1 кг); яйця (курячі) - 0,1% (з 6,86 до 6,85 грн. за 1 дес.).

Не змінилися ціни на ковбаси варені І сорту (28,48 грн.) та молоко (5,77 грн. за 1 літр).

На цукор впродовж третьої декади жовтня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні знизився на 0,4% (з 8,53 до 8,50 грн. за 1 кілограм).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін в цілому по Україні не змінився і становить 11,02 грн. за 1 літр.

На овочеву продукцію спостерігалося зниження середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю - 0,2% (з 4,17 до 4,16 грн. за 1 кг) та моркву – 1% (з 4,83 до 4,78 грн. за 1 кг). Ціна на капусту також залишається стабільною – 3,60 грн. за 1 кілограм).

За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: крупу гречану, рис, ковбаси варені І сорту, молоко, сметану, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, яловичину, свинину, сало, яйця (курячі) та картоплю; зниження їх рівня на: птицю (кури), капусту та моркву.