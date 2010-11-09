У Запорізькій області вилучили контрабандний одяг

У Запорізькій області податковою міліцією виявлена і вилучена контрабандна продукція з натурального хутра й шкіри на суму 2,4 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у штабі Управління податкової міліції ДПАУ в Запорізькій області, велику партію верхнього одягу з натурального хутра без документів виявили в одному з місцевих магазинів співробітники відділу податкової міліції Бердянської податкової інспекції.

"Співробітниками ОПМ Бердянською ДПІ в рамках операції "Щит" під час перевірки магазина, діяльність в якому здійснює місцевий приватний підприємець, було встановлено факт реалізації чоловічого і жіночого верхнього одягу (шуби з хутра і шкіряні куртки) виробництва Італії і Греції без документів про походження товару", - повідомили в штабі, відзначивши, що загалом у магазині "виявлено і вилучено 273 одиниці виробів верхнього одягу на загальну суму 2 млн. 400 тис. гривень".

На даний момент вирішується питання про порушення щодо підприємця, який в обхід митниці ввіз в Україну вироби не встановленого походження, кримінальної справи за ст.201 - "Контрабанда".