Українську спиртову галузь врятує приватизація

Міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК переконаний, що українську спиртову галузь врятує тільки приватизація.

Таку думку він висловив в коментарі газеті «Дзеркало тижня» 6 листопада.

«Упевнений, що майбутнє спиртової промисловості тільки у роздержавленні. Давайте дивитися правді в очі - на наші старі заводи інвестор не прийде. Як би цинічно це не звучало, єдиний спосіб врятувати спиртову галузь - це приватизація. Виробництво має бути зосереджено в руках бізнесу», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Також він зазначив, що «держава має отримувати податки і виконувати контрольні функції в тісній взаємодії з асоціаціями виробників». «Тому постанова Кабміну про реорганізацію «Укрспирту» - це перший крок до роздержавлення галузі», - підкреслив міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, найближчими завданнями повинні стати підготовка законопроекту про умови приватизації підприємств спиртової галузі та законопроекту про регулювання продажу алкогольної продукції.

«Необхідно забезпечити квоти на постачання нашого спирту на ринки Євросоюзу. Слід провести аналіз та інвентаризацію реального стану спиртових заводів і визначити дві категорії. Перша - підприємства, які слід перепрофілювати для виробництва біопалива, і друга - підприємства, призначені для приватизації виробниками лікеро-горілчаної продукції. Я розпорядився, щоб всі плани з реформування галузі в обов`язковому порядку узгоджувалися з галузевими асоціаціями. Ми повинні погоджувати дії держави і бізнесу в питаннях визначення стратегії приватизації спиртової промисловості», - заявив він.