У столиці погіршилась соціально-економічна ситуація

Директор «Інституту міста» Олександр СЕРГІЄНКО констатує погіршення соціально-економічної ситуації в столиці.

”Обіцянки кращого життя «вже сьогодні» для киян обернулися нечуваним ціновим ударом по схудлих гаманцях”, - наголоcив експерт, повідомили УНІАН у прес-службі «Інституту міста».

Він звернув увагу, що за 9 місяців цього року макарони подорожчали на 4%, м’ясо, риба та кондитерські вироби – на 5%, олія – на 6%. Хліб та хлібопродукти зросли в ціні на 12%, ще більше подорожчали молоко – на 22%, масло – на 24%, сир – на 26%. Однак найбільший ціновий стрибок здійснив цукор – 48%.

«Це дані офіційної статистики, яка оперує середніми показниками по широкому асортименту найменувань, а реально дорожчали найбільш масові види продуктів, – пояснює експерт, – і це подорожчання є значно більшим, наприклад, «демократична» гречка зросла в ціні майже вдвічі».

О.СЕРГІЄНКО наголошує, що за офіційними даними, овочі і фрукти подорожчали на 1% і 5% відповідно. Однак, за його словами, слід мати на увазі, що величина подорожчання визначається відносно грудневих цін, а овочі і фрукти мають в цей період найвищі показники. Попри це, протягом всього 2010 року їх ціна залишалася такою ж високою, як і взимку. В травні-червні фрукти були дорожче на 12%-14%, а овочі взагалі з лютого до липня коштували на 23%-29% дорожче, ніж під новий рік, зазначив експерт.

«Офіційне подорожчання картоплі на 7,5% взагалі виглядає як знущання над здоровим глуздом та над людьми, достатньо просто зазирнути на будь-який ринок, щоб в цьому пересвідчитись, і все це відбувається на тлі падіння доходів киян», - наголосив він.

Експерт зауважив, що у липні-вересні (останні дані) і номінальна, і реальна зарплати киян постійно скорочується, чого досі ніколи не відбувалося на теренах столиці.

На 15% (за офіційними даними) зросли ціни на алкогольні, безалкогольні та тютюнові вироби, на 14,5% - на житлово-комунальні послуги, зокрема на опалення та гарячу воду – майже на 40%. Однак найбільше зросла вартість природного газу – в 1,5 рази, що однозначно вплинуло на вартість усіх товарів та послуг, складовою яких є газ чи комунальні послуги, підкреслив він.

«Ми бачимо, що в столиці, де місцеві вибори було скасовано, але справами заправляють представники нової влади, має місце безпрецедентне погіршення соціально-економічної ситуації – ціни зростають, а доходи киян падають», – підсумував О.СЕРГІЄНКО.