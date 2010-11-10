Молочній продукції прогнозують подорожчання ще на 5%

До кінця року молочна продукція може подорожчати ще на 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим ЧАГАРОВСЬКІЙ.

«Я прогнозую, що до кінця року можливе підвищення ціни тільки на продукцію з цілісного молока, і то на невеликий відсоток – до 5%. На решту молочних продуктів підвищення ціни не буде», - сказав В.ЧАГАРОВСЬКИЙ.

Він повідомив, що за останні два місяці в Україні істотно підвищилися ціни на молочну продукцію. Зростання відбулося, зокрема, через подорожчання молочної сировини, ціни на яку зросли в середньому, залежно від регіону, на 40-55%.

«Ціна в магазинах на молочну продукцію така ж, як в ЄС. Але у нас купівельна спроможність інша. Цими цінами ми вперлися в стелю купівельної здатності українців. Тому збільшення об`ємів виробництва і споживання за останні два місяці не відбулося. Крім того, по окремих видах продукції спостерігалося істотне зниження споживання, це стосується ринку твердих сирів і продукції з цілісного молока. Тому деякі виробники останні 10 днів знижують ціни на молочну продукцію, тому що дуже багато запасів молочної продукції у вигляді твердих сирів, вершкового масла у переробників», - повідомив В.ЧАГАРОВСЬКИЙ.

«За останній тиждень на 10 грн. мінімум відбулося зниження ціни (для гурту – УНІАН) в основних виробників твердого сиру», - відзначив він. За його даними, зниження цін спостерігається від 10 до 20% залежно від виробника, більше зниження цін на молочну продукцію не буде. «Що стосується продукції з цілісного молока, то я не прогнозую зменшення цін, тому що навіть те підвищення, яке відбулося, не компенсує різниці у вартості молока», - сказав експерт.

За словами В.ЧАГАРОВСЬКОГО, на сьогодні в Україні спостерігається стагнація молочного ринку. У 2009 році зниження виробництва молочної продукції проти 2008 року склало 5%, а за 9 місяців поточного року проти аналогічного періоду минулого року - 3%.