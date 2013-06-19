У Житомирі експерти Евросоюзу проведуть тиждень сталої енергетики

Житомир. Наступного тижня у Житомирі за участю експертів Евросоюзу стартує тиждень сталої енергетики.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив мер Житомира Володимир Дебой, розповідаючи журналістам про досвід міста у реалізації енергоефективних проектів.

За його словами, "результати від реалізації міжнародних енергоефективних проектів продемонструють на практиці в Житомирі під час Тижня сталої енергетики. Планується також відвідування утепленого садочку, котелень, які працюють на біопаливі".

Сьогодні більшість енергоефективних проектів, які реалізує Житомир, перебуває на тендерному рівні і вже незабаром реалізовуватимуться практично. Зокрема, це стосується проекту модернізації системи теплопостачання за рахунок залучених 10 млн євро кредиту ЄБРР та 5 млн євро безповоротного гранту від Фонду Е5Р.

«У Житомирі понад 40 років не відбувалося капітальних ремонтів теплових мереж. Тому модернізація тепломереж місту вкрай необхідна. Ця інвестиція дозволить модернізувати понад 30% системи теплопостачання міста Житомир. Від реалізації проекту ми економитимемо понад 30 млн грн в рік», – сказав В.Дебой під час прес-конференції.

Майже 300 тис євро безповоротного гранту отримає Житомир на модернізацію житлового кварталу. «На прикладі мікрорайону ми продемонструємо, наскільки можна економити газ, при цьому якісно надаючи послуги теплопостачання», – повідомив В.Дебой.

Мер міста поінформував, що Житомир продовжить утеплення будинків і надалі. 19 закладів бюджетної сфери (школи, дитячі садочки, лікарні) будуть утеплені у рамках проекту співпраці з НЕФКО та Фондом Е5Р. На це передбачається 3 млн євро кредитних коштів НЕФКО та 1,35 млн євро безповоротного гранту, а також 155 тис євро – співфінансування із міського бюджету.

«В реалізації проектів у Житомирі беруть участь провідні міжнародні фінансові корпорації. Ми можемо зробити висновок, що їм комфортно працювати з цим містом. Від імені свого фонду я можу констатувати, що нам добре працювати в Житомирі», – сказав керівник Фонду Е5Р Андрес Лунд.

Як повідомляв УНІАН, Житомир вже реалізував проект співпраці з НЕФКО та має перший економічний ефект – зменшення споживання енергоносіїв на понад 800 тис грн щороку.