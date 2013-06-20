Вуличні світлодіодні ліхтарі дозволять кримчанам заощадити 22 млн грн

У Раді міністрів Криму презентували проект з впровадження енергозберігаючих технологій у вуличному освітленні, повідомляється на офіційному сайті КМУ

Голова Республіканського комітету АРК з палива, енергетики та інноваційної політики Сергій Колобов повідомив, що пілотний проект з впровадження енергозберігаючих технологій у вуличному освітленні вже успішно реалізується у Сімферополі. Зокрема, встановлено 300 світлодіодних світильників на 10 вулицях потужністю 60-120 Вт. За два місяці це дозволило заощадити на оплаті електроенергії близько 12 тис. грн.

Позитивний досвід кримської столиці планується застосовувати і в інших регіонах Криму. Для комплексної реконструкції вуличного освітлення автономії необхідно встановити близько 92 тис. світоточок. Річна економія електроенергії складе 22 млн грн.

Голова Ради міністрів АРК Анатолій Могильов підкреслив, що в умовах обмежених природних ресурсів впровадження енергоефективних технологій є запорукою підвищення конкурентоспроможності економіки. «З урахуванням високої вартості енергоносіїв, забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, розвиток альтернативної енергетики — наші головні завдання. Це дозволить економити бюджетні кошти і забезпечити енергетичну безпеку півострова», — заявив глава виконавчої влади автономії.

Могильов доручив активізувати роботу з впровадження проекту, а також розробити програму з впровадження енергозберігаючих технологій при освітленні під’їздів багатоквартирних будинків і прибудинкових територій.