Сьогодні у Мостиському районі Львівської області відкрилось ХІV засідання Українсько-Польської комісії з питань прикордонних вод, яке триватиме до 19 липня, повідомляє Державне агентство з водних ресурсів.

Під час заходу планується розглянути питання щодо оцінки співпраці на прикордонних водах між Україною та Республікою Польща, зокрема, про охорону прикордонних вод від забруднень, протиповеневий захист, регулювання і меліорацію, забезпечення стабільного проходження лінії українсько-польського державного кордону на річці Сян відповідно до пропозиції Українсько-Польської прикордонної комісії та інші. Комісія заслухає звіти робочих груп про проведену у 2012 році роботу та прийме рішення щодо окремих питань, які виникли у процесі роботи.

Участь у засіданні бере українська делегація під головуванням першого заступника Голови Агентства, Уповноваженого Кабінету Міністрів України з виконання Угоди між Урядом України та Урядом Польщі про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах, голови Української частини Українсько-Польської комісії з питань прикордонних вод Михайла Яцюка. Польську делегацію під час зустрічі очолює голова Польської частини Українсько-Польської комісії з питань прикордонних вод, заступник Уповноваженого Уряду Республіки Польща з питань співробітництва на прикордонних водах Лєшек Багінскі.

На сайті Львівської облдержадміністрації повідомляється, що заступник голови Львівської облдержадміністрації Сергій Василенко ознайомив учасників засідання із водним господарством, багатством природних ресурсів Львівської області та відзначив, що така співпраця є взаємовигідною, адже охоплює економічне, наукове і технічне співробітництво договірних сторін, враховуючи принципи охорони навколишнього природного середовища та пам’яток культурної спадщини.

«Багатолітня співпраця допомогла вирішити багато проблем, що виникли на прикордонних територіях наших держав, це і у сфері охорони і використання прикордонних вод, поліпшення їх якості та збереження екосистем, обмеження скидання небезпечних речовин у водне середовище, збереження водних ресурсів, протипаводкового захисту, утримання стабільності проходження державного кордону», – сказав С.Василенко.

Довідково: Засідання Україно-Польської комісії з питань прикордонних вод відбувається у відповідності до Угоди між Україною та Республікою Польща про співробітництво у галузі водного господарства на прикордонних водах.

Державний кордон з Республікою Польща в межах Львівської області становить 306,3 км, з них 59, 5 км становить кордон р. Сян. Окрім того, державний кордон перетинають 43 водотоки.