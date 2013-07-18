На Домбровському кар’єрі (Івано-Франківщина) виявлено витік мінералізованих грунтових вод

Обласна комісія Івано-Франківської облдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій погодилась з рішенням Калуської міської, класифікувавши ситуацію з витоками, що склалася останнім часом на Домбровському кар`єрі, як надзвичайну - державного рівня.

Таке рішення прийнято під час термінового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації, яке провів сьогодні перший заступник голови ОДА Василь Плавюк.

Термінове скликання комісії спричинили дані моніторингу Академії гірничих наук України, відділення гірничо-хімічної сировини, щодо стану бортів Домбровського соляного кар`єру в Калуші та гідрохімічного складу вод у його затопленій частині.

Виявлено відкритий карстовий канал діаметром майже півметра, з якого, як зазначено в Інформаційному листі в Івано-Франківську ОДА, «витікає скаламучений низькомінералізований потік грунтових вод, від 860 до 1300 куб. м за добу».

На комісії наголошувалося: у зв`язку з активізацією проникнення вод з північного борта необхідно якнайшвидше розпочати роботи зі створення надійного захисту від проникнення вод до кар`єру і припинення розвантаження мінералізованих вод за межі відвалів розкривних споруд.

Івано-Франківська ОДА скерує до Кабінету Міністрів України відповідні матеріали - звернення щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на Домбровському кар`єрі. Тим часом кошти на проведення повторного моніторингу – геофізичних досліджень винайдуть в обласному бюджеті, розраховуючи на розуміння проблеми з боку профільних постійних комісій обласної ради.

Як поінформував перший заступник голови ОДА Василь Плавюк, учора з цього приводу відбулося позачергове засідання Калуської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У протоколі йдеться: «Динаміка водопритоку через карстово-суфозійний канал в північному борті колишньої дренажної траншеї на Домбровському кар`єрі збільшилася. Це пов`язано як із зростанням кількості опадів, так і з розширенням підземного каналу розвантаження вод із водоносного горизонту та тривалим винесенням глинистого наповнювача з товщі гравійно-галькових відкладів. Проникнення грунтових вод відбувається по всьому периметру кар`єрного поля. Формування карсту з утворенням провальних воронок триває і на протилежному до північного – південному борті кар`єру, а також в східному, навпроти внутрікар`єрного відвалу, де розвантажуються води із затопленої частини дренажної траншеї. Всі ці явища призводять до руйнування гірничого масиву і до подальшого погіршення техногенно-екологічної ситуації».

Калуська міська «надзвичайна комісія» вирішила: вважати ситуацію, що склалася на північному борті Домбровського кар`єру, «як надзвичайну регіонального чи державного рівня».

Учасниками засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій були також представники галузевої науки та однієї із галузевих підрядних організацій, яка готова взятися спершу за проведення геофізики, а відтак – за виконання робіт з буріння 7-9 скважин, які, за їхньою технологією, будуть заповнені сейсмічно стійким об`ємним розчином, що створить захисну стіну, яка і має зупинити витік розсолів. Роботи проводитимуться під контролем ДП “Науково-дослідний інститут галургії” (м. Калуш) та та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

За словами В.Плавюка, за рекомендаціями виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики Рада Національної Безпеки розгляне ситуацію по Калушу на своєму засіданні у серпні, «оскільки мова йде про виконання указу президента України про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району зоною надзвичайної екологічної ситуації».

Довідково. Декілька років тому подібний потужний потік вод спостерігався в декілької десятках метрів на Домбровському кар`єрі, західніше теперішнього. Було зафіксовано інтенсивний приток води. Тоді також пропонувалося виконати гідрогеологічні та геофізичні дослідження цієї ділянки та розбити заходи для запобігання подальшій активізації негативних процесів. Однак, через відсутність фінансування ці пропозиції не були реалізовані.

Домбровський кар`єр – єдиний не лише у Європі, а й у світі гірничий об`єкт, де видобуток солі здійснювали відкритим способом. Глибина кар`єру – 140 м, довжина - 900 м, ширина – 850 м, площа – 64 га. Об`єм виробленого простору – 52,5 млн. м3. Домбровський кар`єр експлуатувався з 1967 р.

Кар`єр складається з південної і північної частин, розділених перемичкою. Південна частина відпрацьована в 1967-1982 роках; видобуто 17,9 млн. тонн руди. Північна дільниця введена в 1983 році, видобуто 14,6 млн. тонн руди. Для перехоплення та відведення прісної води з четвертинного водоносного горизонту навколо кар`єру споруджено дренажну траншею, довжиною 5,3 км і глибиною до 25 м об`ємом 2,3 млн. м3. В період експлуатації в кар`єр поступало 1,4 млн. м3 води в рік, в тому числі 450 м в рік викачували із дренажної траншеї. В період інтенсивних дощів у липні 2008 року перемичка між південною і північною частинами кар`єру розмита. Кар`єр затоплюється атмосферними та ґрунтовими водами. Тут накопичено більше 16 млн. м3 розсолів. Борти кар`єру і зовнішні відвали руйнуються соляним карстом. В покищо не затопленій частині кар`єру заскладована значна кількість необлікованих будівельних і побутових відходів, які при затопленні можуть негативно впливати на якість води новоутвореного озера.

10 лютого 2010 року Президент України підписав Указ «Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації», який затверджено Верховною Радою України однойменним Законом України від 12 лютого 2010 р.

На виконання цього Указу, згідно доручення Мінпромполітики України та на замовлення Калуської міської ради Науково-дослідним та проектним інститутом ВАТ «Гірхімпром» розроблено проект «Консервація Домбровського кар`єру з рекультивацією зовнішніх відвалів № 1, 4 та хвостосховищ №1, 2 та спорудження стіни в ґрунті», який пройшов комплексну державну експертизу.

На підставі позитивного експертного висновку Мінрегіонбуду України, повідомляють місцеві ЗМІ, Івано-Франківська облдержадміністрація розробила Перелік витрат № 1 на суму 89, 656 млн грн., пов`язаних з реалізацією цього проекту, який отримав погодження відповідних міністерств.

У червні п. р. виконавчий комітет Калуської міської ради уклав договір на виконання будівельно-монтажних робіт по проекту «Консервація Домбровського кар’єру з рекультивацією зовнішніх відвалів № 1, 4 та хвостосховищ № 1, 2» з ТОВ «Фінансова енергетична корпорація України» (м Київ), а у липні генпідрядник розпочав виконання підготовчих робіт.