Арбузов доручив МОЗ та Держспоживінспекції провести перевірки у закладах громадського харчування

Перший віце-прем`єр-міністр Сергій Арбузов доручив Міністерству охорони здоров’я та Держспоживінспекції провести перевірки у закладах громадського харчування у зв’язку із випадками масового отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

"Традиційною проблемою в літній період є сезонне збільшення кількості спалахів харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій. За даними Державної СЕС України, з початку літа в Україні було зареєстровано 10 спалахів гострих кишкових інфекцій, з них 2 - у дошкільних навчальних закладах", - сказав Арбузов.

Він наголосив, що загалом постраждали 186 осіб, серед них - 55 дітей.

"Не в останню чергу ситуація викликана стихійною торгівлею продуктами та продажем несертифікованої продукції. На фоні спекотної погоди ми маємо плачевні результати. Доручаю Міністерству охорони здоров’я та Держспоживінспекції ініціювати інспекцію продуктів у мережах харчування. До недобросовісних виробників мають застосовуватись жорсткі санкції – аж до позбавлення відповідних ліцензій", - наголосив віце-прем`єр.

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