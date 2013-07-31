Створення Держметінспекції не приведе до збільшення перевірок підприємців

Створення Державної метрологічної інспекції не призведе до збільшення перевірок підприємців на предмет дотримання норм і правил роботи вимірювальної техніки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку та торгівлі в коментарі з приводу ініціативи міністерства створити Держметінспекцію.

“Підприємці, які здійснюють метрологічну діяльність, можуть не хвилюватися: кількість перевірок державного метрологічного нагляду не збільшиться”, - цитує прес-служба заступника директора департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку Миколу Гарагулю.

За його словами, згідно з критеріями, затвердженими Кабінетом міністрів, періодичність перевірок залежить від того, до якої групи за ступенем ризику відноситься підприємство - високої, середньої і незначної.

“Згідно з цим і визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду. Приміром, АЗС належать до суб`єктів господарювання з високим ступенем ризику й планові заходи державного метрологічного нагляду таких суб`єктів господарювання проводяться з періодичністю не частіше одного разу на рік”, - зазначив Гарагуля.

Він також підкреслив, що новий законопроект "Про метрологію та метрологічну діяльність", яким і пропонується створення Держметінспекції, передбачає зменшення державного контролю за діяльністю підприємств, які займаються метрологічною діяльністю.

“Вони не зобов`язані будуть подавати інформацію, пов`язану з виробництвом, ремонтом, продажем, прокатом засобів вимірювальної техніки до центрів стандартизації, метрології та сертифікації”, - зазначив Гарагуля.

Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет міністрів схвалив законопроект про нову редакцію закону "Про метрологію та метрологічну діяльність", яким передбачено створення Державної метрологічної інспекції для проведення перевірок підприємств, що здійснюють метрологічну діяльність (торгові мережі, АЗС, медустанови, лабораторії) на точність вимірювань.

Нагадаємо, що діючий Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність» прийнято Верховною Радою в 1998 році.

