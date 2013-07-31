У Запорізькій обл. у генерації збільшуєтся частка відновлюваної енергетики

У Запорізькій області почали вносити свою частку в енергоринок генерації, які працюють на відновлювальних джерелах. Про це повідомляє Запорізька ОДА за підсумками виробництва в області електроенергії у першому півріччі.

Так, Ботієвська вітрова електростанція, на якій діє 1 черга (30 вітрових агрегатів потужністю 90 МВт), за І півріччя виробила 140155 млн кВт.год електроенергії.

Внесок сонячної електростанції ТОВ "Токмак Солар Енерджи", що в Токмацькому районі, склав 1761,017 тис. кВт.год електроенергії.

Загалом за І півріччя поточного року в області вироблено 25 679 млн.кВт.г електроенергії, що на 1,1 % більше, ніж у відповідному періоді 2012 року. З них левова частка - 25 407,3 млн.кВт.г електроенергії – вироблена підприємствами традиційної генерації (на 0,5 % більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року).