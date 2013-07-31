На Тернопільщині підприємство незаконно добувало воду

Тернопіль. На Тернопільщині підприємство, яке незаконно добувало воду, зобов’язано сплатити 3,4 млн грн заданих державі збитків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення цього тижня прийняв господарський суд Тернопільської області.

Попередньо було встановлено, що суб’єкт господарювання Чортківського району майже півроку здійснював видобуток поверхневих та підземних вод, не маючи дозволу на спеціальне водокористування. Цим самим завдав державі збитки на суму 3,425 млн грн.

Рішенням суду за позовом прокуратури Тернопільської області підприємство зобов’язано сплатити зазначену суму до бюджету.