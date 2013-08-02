Екологічні показники бурового майданчика свердловини Shell на Харківщині зараз відповідають нормам - компанія

Харків. Екологічні показники бурового майданчика свердловини «Біляївська-400», яка розташована у селі Веселе Первомайського району Харківської області, на етапі буріння відповідають Державним санітарним правилам і нормам України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Shell» у Харківській і Донецькій областях, пославшись на проведений моніторинг екологічних показників бурового майданчика свердловини.

У прес-службі зазначили, що компанія провела моніторинг основних показників стану навколишнього середовища: якості повітря, водних ресурсів, стану грунту і рівня шуму і вібрації. Виміри і відбір проб проводили фахівці Харківського обласного лабораторного центру Державної санітарно-епідеміологічної служби України і сертифікована лабораторія Харківського «Українського науково-дослідного інституту з розробки і впровадження комунальних програм і проектів».

Надалі перевірки якості атмосферного повітря на буровому майданчику, на межі санітарно-захисної зони і в зоні найближчої житлової забудови планується проводити двічі на рік, а також додатково, якщо цього потребує технологічний процес.

«Моніторинг водних ресурсів компанія «Shell» і контролюючі організації проводять за кількома показниками. Щокварталу лабораторія робить хімічний, санітарно-мікробіологічний і вірусологічний аналіз проб води в артезіанських свердловинах на буровому майданчику. Облік кількості використовуваної води і перевірка водомірних лічильників на майданчику ведеться постійно. Ці дані відповідальні співробітники заносять до журналу, його ведення перевіряють раз на місяць», - зазначили у компанії.

Крім того, фахівці державної лабораторії проводять контроль якості води у приватних колодязях і відкритих водоймищах села Веселе. Лабораторія проводить аналіз грунту на вміст нафтопродуктів, хлоридів, сульфатів, солей важких металів. Забір проб для аналізу роблять на межі санітарно-захисної зони і в зоні найближчої житлової забудови.

У компанії запевнили, що інженер з охорони праці «Shell» щотижня перевіряє місця зберігання відходів на майданчику, контролює роздільний збір і утилізацію. Буровий шлам і відпрацьований буровий розчин перевіряє сертифікована лабораторія «Наукового центру превентивної токсикології, харчової і хімічної безпеки ім. Академіка Л.І. Медведя МОЗ України». Її фахівці роблять санітарно-гігієнічний висновок про клас небезпеки цих відходів перед утилізацією.

Інструментальні виміри рівня шуму і вібрації проводяться двічі на рік фахівцями Харківського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України.

Наступна стадія моніторингу запланована на етапі проведення інтенсифікації свердловини.

«Компанія «Shell» контролює стан навколишнього середовища в зоні впливу робіт з будівництва свердловини, керуючись як законами України в цій сфері, так і міжнародними стандартами. План моніторингу узгоджений і контролюється Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища і Державною санітарно-епідеміологічною службою», - підкреслили в компанії.

Довідка УНІАН. Буріння пошукової свердловини «Біляївська-400» проводиться у рамках договору про спільну діяльність компанії «Shell» і ПАТ «Укргазвидобування».

Договір про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» підписаний у 2006 році і оновлений 01.09.2011 року. Він передбачає пошук, розвідку і видобування вуглеводнів на ліцензійних ділянках загальною площею близько 1300 кв. км на території Харківської області. Частки «Shell» і ПАТ «Укргазвидобування» у даному проекті складають 50% кожна. «Shell» є оператором спільної діяльності в рамках договору. Початковий етап пошуковий-розвідувальних робіт передбачає буріння 2-3 пошукових свердловин упродовж кількох років. Буріння першої пошукової свердловини Біляївська-400 у рамках проекту почалося в жовтні 2012 року в Первомайському районі Харківської області. Витрати «Shell» на спільну діяльність за період початкового етапу пошуково-розвідувальних робіт можуть досягти 200 млн. дол.