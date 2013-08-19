Вулиця Сагайдачного на столичному Подолі стане пішохідною цієї осені (фото)

У вересні 2013 року вулиця Петра Сагайдачного стане пішохідною. Такий статус вулиці визначений новою транспортно-пішохідною схемою Подолу, розробленою Департаментом містобудування та архітектури, повідомляється на сайті КМУ з посиланням на прес-службу КМДА.

Створення пішохідної частини Подолу розпочнеться після святкування Дня Незалежності України. Поетапно проводитиметься реконструкція вул. П.Сагайдачного: перший етап – від Контрактової площі до вул. Андріївської, другий – до вул. Ігоревської, третій – до Поштової площі. Таким чином, вказується в повідомленні, пішоходи матимуть можливість вільно пересуватися історичною частиною міста.

«Уже цієї осені ми хочемо провести експеримент і облаштувати Сагайдачного вуличними меблями, різними елементами благоустрою, щоб люди почували себе комфортно. Через створення одностороннього руху на деяких вулицях (Межигірській, Костянтинівській, Братській та Волоській) Поділ звільниться від зайвого шуму завдяки зменшенню транспортного потоку. Трохи пізніше, восени, винесемо на громадське обговорення й проект Контрактової площі, зберемо усі побажання киян і оберемо одне оптимальне рішення», – зазначив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Андрій Вавриш.

Проектом «Київ Самобутній» заплановані заходи з реставрації та ремонту фасадів Контрактової площі, розвиток публічного простору, благоустрій та озеленення, обмеження транспортного навантаження на неї, прибирання дисонуючих елементів середовища, формування зручного та комфортного місця перебування мешканців та гостей столиці.

Закінчити реконструкцію вул. П. Сагайдачного планується до Дня Києва 2014 року, зазначається в релізі (фото з сайту КМУ). У майбутньому, після завершення будівництва Поштової площі та хордової дороги з Повітрофлотського проспекту до Залізнично-автомобільного мостового переходу, передбачається обмежений в’їзд до Подолу.