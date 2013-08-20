На Закарпатті ліквідовано пожежу на звалищі

Пожежу на полігоні твердо-побутових відходів біля с. Барвінок Ужгородського району на Закарпатті ліквідовано сьогодні опівночі, повідомляється на сайті ДСНС.

Повідомлення про пожежу на полігоні з твердо-побутовими відходами біля села Барвінок надійшло закарпатським рятувальникам 19 серпня о 03.13 години ночі. Площа пожежі складала близько 2 га.

О 05:20 понеділка підрозділами оперативно-рятувальної служби пожежу вдалося локалізувати. Роботи з гасіння завершилися о 00:58 20 серпня. На місці працювали 10 одиниць техніки і 37 чоловік особового складу від управління ДСНС України у Закарпатській області та 3 од. допоміжної техніки комунального автотранспортного підприємства обласного центру.