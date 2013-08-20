На Луганщині горів склад хімічних речовин, постраждало троє осіб

В Луганській області горів склад хімічних речовин, постраждало троє осіб.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в у Луганській області, о 12.06 до 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про спрацювання пожежної сигналізації у складському приміщенні на ПП «Хімпостачальник» за адресою: м. Рубіжне, пров. Першотравневий, 39.

На місце виклику на двох автомобілях виїхали пожежники. Після прибуття було встановлено, що горить дах складського приміщення на площі 100 кв. м; на складі зберігаються 200-літрові ємності з етіленгліколем. Одразу було підвищено номер виклику.

О 13.20 пожежу вдалося локалізувати, о 13.46 – повністю ліквідувати.

Під час пожежі троє осіб постраждало: двоє чоловіків отримали опіки, один – отруєння легкого ступеня тяжкості.

Постраждалих госпіталізовано до травматичного відділення Рубіжанської районної лікарні.

Вогнем знищено дах на площі 100 кв. м, пошкоджено приміщення на площі 450 кв. м.

Причина загоряння з’ясовується.

Довідково. Етиленгліколь — органічна сполука, найпростіший двоатомний спирт; густа безбарвна рідина; рідкий абсорбент вологи із природного газу. Застосовується у виробництві синтетичних смол, штучного волокна, як антифриз тощо.

В очищеному вигляді етиленгліколь є прозорою безбарвною рідина злегка маслянистої консистенції. Не має запаху і володіє солодкуватим смаком. Токсичний. Попадання етиленгліколю, або його розчинів всередину організму людини може призвести до незворотних змін в організмі і до летального результату.