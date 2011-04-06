На Черкащині безробітний “замінував” міський та районні відділи міліції

В Умані Черкаської області безробітний “замінував” приміщення міського та районних відділів внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, зокрема, учора, 5 квітня, до міськвідділу міліції зателефонував невідомий, який заявив, що в приміщеннях міськ- та райвідділів внутрішніх справ міста закладено вибухівку.

На час проведення обстеження із приміщень було евакуйовано близько 100 осіб. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

У ході оперативних заходів було встановлено, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив 33-річний безробітний, раніше судимий місцевий житель.