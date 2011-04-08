Журналістів закликали не публікувати чутки і домисли

Начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Микола КУП’ЯНСЬКИЙ закликав журналістів довіряти тільки офіційній інформації правоохоронних органів і не публікувати матеріали, засновані на чутках і домислах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КУП’ЯНСЬКИЙ сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про те, що нібито затримані міліцією підозрювані в організації вибухів у Макіївці в січні цього року, не могли вчинити ці дії.

«Мені б не вистачило часу, відведеного для цієї прес-конференції, щоб розповісти про той обсяг роботи, яка проведена при розслідуванні вибухів у Макіївці. Всі ті інсинуації і чутки, які публікуються в окремих інтернет-виданнях, вони не відповідають дійсності», - сказав М.КУП’ЯНСЬКИЙ.

При цьому, звертаючись до журналістів, він додав: «З яких джерел ви одержуєте інформацію? Якщо ви користуєтеся чутками, і ваше видання користується чутками, то це одне. А якщо ви користуєтеся офіційними джерелами, то це зовсім інше. Я на сьогодні висловлюю свою позицію, підтверджену фактами, насамперед, фактами, які ми маємо в розпорядженні. Але факти, насамперед, докази, якими користується, має в своєму розпорядженні слідство, я сьогодні наводити не буду, адже це таємниця слідства. Оцінку цим фактам дасть суд».

М.КУП’ЯНСЬКИЙ закликав працівників ЗМІ почекати до суду, де й буде дана справедлива оцінка всьому, що пов`язане з цією справою. «Тому давайте це залишимо для суддів, які винесуть свій вердикт і дадуть оцінку роботі правоохоронних органів, – я маю на увазі Службу безпеки і управління Міністерства внутрішніх справ у Донецькій області».

Начальник обласної міліції підкреслив: «Повірте, ніхто не намагається сісти замість цих осіб, які скоїли цей злочин».

Він нагадав, що правоохоронці знають про свою відповідальність за незаконне притягнення невинних до кримінальної відповідальності.

«Ви розумієте, що за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності відповідатимуть ті, хто збирав доказову базу. Тому я впевнений, що серед працівників органів внутрішніх справ, серед працівників Служби безпеки України немає таких осіб. Крім того, нагляд за дотриманням законодавства під час розслідування цієї кримінальної справи здійснює прокуратура, яка теж дає оцінку цій доказовій базі», - пояснив М.КУП’ЯНСЬКИЙ.

І ще раз попросив журналістів: «Тому я пропоную всім користуватися не чутками, а даними, які надають офіційні джерела з правоохоронних органів, – чи то органи внутрішніх справ, Служба безпеки України або прокуратура, котра здійснює нагляд».

Як повідомляв УНІАН, уранці 20 січня в Макіївці сталися два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу в адміністративну будівлю держпідприємства ”Макіїввугілля”. В результаті обох вибухів ніхто не постраждав.

Неподалік від одного з місць вибуху на стіні був знайдений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі в Макіївці» (за даними ЗМІ, організатори вибухів вимагали 4 млн. євро). У листі також був вказаний механізм і порядок передачі грошей. Також невідомі погрожували, що в разі невиконання вимог у різних місцях Макіївки прогримить ще 5 вибухів.

За фактами вибухів у Макіївці Управління СБУ в Донецькій області порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України (теракт), і розшукувало двох чоловіків.

Сьогодні, 7 квітня, прес-центр СБУ повідомив, що слідчий відділ Управління СБУ в Донецькій області завершив розслідування кримінальної справи за фактом вибухів 20 січня в Макіївці і направив матеріали справи в прокуратуру Донецької області для затвердження обвинувального висновку з метою подальшої передачі до суду.

У ході розслідування пред`явлено звинувачення двом жителям Донецької області, які завершили ознайомлення з матеріалами справи.