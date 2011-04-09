На Херсонщині СБУ викрила наркодилерів, які збували метадон

Херсон. 9 квітня. УНІАН. На Херсонщині співробітники Служби безпеки України виявили та припинили протиправну діяльність місцевого мешканця і двох працівників обласного протитуберкульозного диспансеру, які збували наркомісткий медичний препарат Метадон.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Херсонській області, один із пацієнтів цієї медустанови отримував через працівників медичного закладу, які мають доступ до наркомісткого препарату, та реалізовував його за межами лікувальної установи.

Співробітники спецслужби встановили, що медики протягом тривалого часу фальсифікували звітні документ, суттєво завищували дози прийому пігулок і списували Метадон на відсутніх хворих.

У результаті спецоперації зловмисника було затримано на «гарячому» під час продажу чергової партії пігулок. У нього вилучено сильнодіючі лікарські засоби, які використовуються наркозалежними для посилення дії наркотиків, та грошові кошти, отримані від збуту наркомісткого препарату.

Слідчим відділом СБУ в Херсонській області порушено кримінальну справу відносно учасників злочинної групи за ч.2 ст. 307 (збут наркотичних засобів або їх аналогів групою осіб) Кримінального кодексу України.