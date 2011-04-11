У Києві затримано заступника начальника столичної екоінспекції
09:49, 11 квітня 2011Кримінал
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Вимагав хабар за зменшення штрафу
Вчора у Києві при одержанні 50 тис. грн. хабара у службовому кабінеті було затримано заступника начальника столичної Держекоінспекції.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, вказану суму посадовець отримав за зменьшення обсягів штрафів за результатами перевірки одного з автотранспортних підприємств.
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