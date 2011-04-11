Голову фракції Черновецького у Київраді затримано за «розбій»

Адвокат голови фракції Блоку Черновецького у Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО Андрій ФЕДУР підтверджує, що його підзахисного було затримано за статтею «розбій».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні.

«Я підтверджую, що його було затримано за ст. 187 ч. 2» Кримінального кодексу України, зазначив А.ФЕДУР.

Як повідомляв УНІАН, Д.КОМАРНИЦЬКОГО було затримано 8 квітня співробітниками столичного УБОЗу.