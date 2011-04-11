«На хабарі» взяли суддю Київського апеляційного адміністративного суду

Київ. 11 квітня. УНІАН. Слідчі Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України спільно із СБУ сьогодні викрили і задокументували при одержанні 4 тис. доларів суддю Київського апеляційного адміністративного суду.

Встановлено, що вказаний суддя одержав ці кошти за сприяння у вирішенні адміністративної справи шляхом дачі хабара іншим членам суду, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Стосовно судді порушено кримінальну справу за ч.2 ст.15, ч.2 ст.190; ч.1 ст.364; ч.4 ст.27, ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України. На даний час у справі проводяться необхідні слідчі дії.