У Донецькій області звільнено співробітника ДАІ

Донецьк. 14 квітня. УНІАН. У Харцизьку Донецької області співробітника ДАІ звільнено з роботи за некоректну поведінку по відношенню до автовласника й нецензурну лайку під час несення служби.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що керівництво обласної міліції приносить свої вибачення жителям області за нетактовні дії співробітника ДАІ Харцизька, які мали місце 9 квітня.

Капітан зупинив автомобіль «Chery» і при перевірці документів поводився некоректно, висловлювався на адресу автовласника нецензурною лайкою.

За результатами службового розслідування, проведеного ГУМВС України в Донецькій області за фактом цього інциденту, стосовно співробітника ДАІ ухвалено однозначне рішення про звільнення його з органів внутрішніх справ.

Крім того, звільнено з посади начальника ДАІ Харцизька, до суворої дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 керівників обласного Управління ДАІ.