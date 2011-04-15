Розслідування справи Кучми обіцяють завершити наступного тижня
Обіцяє Пшонка
Вінниця. 15 квітня. УНІАН. Генеральна прокуратура України наступного тижня готова кримінальної справи проти другого президента Леоніда Кучми. Про це генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив на прес-конференції у Вінниці.
«Слідство Генпрокуратури по доказам Кучми практично завершено, і ми готові на наступному тижні завершити розслідування цієї справи і пред’явити матеріали для обвинуваченого другого президента Кучми для ознайомлення йому і його адвокатам», - сказав він.
В.Пшонка зазначив, що «далі іде час уже за обвинуваченим і адвокатом. Законодавець не визначив термінів ознайомлення з матеріалами кримінальної справи – це право на захист, і термін не визначено».
«Скільки будуть знайомитись – це вже процесуальна воля обвинуваченого і його адвоката», - додав В.Пшонка.
Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України в березні порушила стосовно Л.Кучми кримінальну справу. Він підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що привело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.Кучмі обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.