На Прикарпатті з вини водіїв автобусів сталося 16 ДТП

Івано-Франківськ. 15 квітня. УНІАН. В Івано-Франківській області з початку року сталося 33 ДТП за участі маршрутних автобусів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ в Івано-Франківській області.

За інформацією ДАІ, в цих ДТП загинула одна людина, ще двох було травмовано. Зокрема із 33 ДТП 16 – сталося з вини водіїв автобусів.

Загалом з початку року інспектори ДАІ склали 191 протокол на посадових осіб автогосподарств, у тому числі 88 – за випуск технічно несправних транспортних засобів, 29 – за невчасний медогляд та за допуск до керування нетверезих водіїв.