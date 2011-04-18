На Луганщині затримано на хабарі співробітника кримінальної міліції

Київ. 18 квітня. УНІАН. У Луганській області Служба безпеки України затримала працівника органів внутрішніх справ, який вимагав хабара у сімейного подружжя під загрозою притягнення цих громадян до кримінальної відповідальності за викрадення неповнолітньої дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, в одному з міст Луганської області сімейна пара намагалася вдочерити 15-річну дівчинку, позбавлену батьківської опіки. Одного дня тинейджерка втекла із сиротинця і попросила притулку в потенційних батьків. Старший оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей міськвідділу внутрішніх справ з’ясував місцезнаходження підлітка і став погрожувати подружжю притягненням до кримінальної відповідальності за ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. «Владнати справу» міліціонер обіцяв за хабар у сумі 5 тисяч гривень.

При передачі чергової партії незаконної винагороди його затримали співробітники СБУ та відділу внутрішньої безпеки у Луганській області Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України.

Прокуратура області порушила стосовно хабарника кримінальну справу за ч.2 ст.368 (одержання хабара поєднане з вимаганням хабара) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Співробітника кримінальної міліції з органів внутрішніх справ звільнено.