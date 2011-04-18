В Одеській області затримано торговців вибухівкою

Одеса. 18 квітня. УНІАН. Прокуратура Одеської області направила до суду кримінальну справу за фактом збуту вибухової речовини – тротилу. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Під час слідства встановлено, що двоє осіб за попередньою змовою збули іншому громадянину 1 кг тротилу, одержавши за це 24 тис. грн.

Крім того, вони продали покупцю вибухової речовини також пістолет "ТТ" з набоями до нього.

Приморським районним судом м. Одеси обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їм пред’явлені обвинувачення.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, вибухових речовин) стосовно двох місцевих мешканців.