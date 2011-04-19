На Житомирщині водій “Жигулів» збив скутеристів і залишив їх у кюветі

19:50, 19 квітня 2011
Кримінал
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«Швидку» не викликав…

Житомир. 19 квітня. УНІАН. На Житомирщині порушено кримінальну справу проти молодика, з вини якого двоє скалічених у ДТП людей ніч пролежали у кюветі й один помер.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомила працівник прес-служби УДАІ України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

За її словами,  кримінальну справу  порушено сьогодні за ст.135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

"Вчора вранці - 18 квітня цього року - на ґрунтовій дорозі з хутора Бобрик до Коростишева водій автомобіля   побачив розбитий моторолер, частини  якого були безладно розкидані по ґрунтовці, чоловік підійшов до узбіччя і побачив, що  в кюветі лежало двоє чоловіків, один з яких уже був мертвий", - розповіла О. НОМЕРЧУК.

На місце трагедії чоловік викликав «швидку» і повідомив до міліції. Наряд працівників ДАІ та слідчо-оперативна група почали огляд місця
події.

Ледь притомний учасник ДТП - 22-річний мешканець Коростишева - розповів правоохоронцям, що біда трапилася напередодні пізно увечері. За словами молодика, він зі своїм 33-річним товаришем їхав скутером по дорозі, коли у них врізався  автомобіль «ВАЗ-2101» зеленого кольору.

Від лобового зіткнення розтрощило моторолер, а водій та пасажир відлетіли геть на узбіччя. Удар пошкодив і автомобіль, водій якого зняв номерні знаки і  залишив місце аварії.

Як уточнив міліції  постраждалий, водій скутера на той момент ще був живий і вони разом благали автомобіліста допомогти їм, однак  той  не зважав на  благання. Тому  двоє чоловіків залишилися лежати в кюветі, залишені без будь-якої надії на чиюсь допомогу.

Так вони  пролежали  до ранку: вночі дорогою ніхто не їхав, а водій «Жигуля» так  не викликав «швидку».  За відсутності допомоги  33-річний чоловік помер.

Правоохоронці затримали водія автівки, яким виявивися  20-річний житель Коростишева.
 

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