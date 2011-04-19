На Житомирщині водій “Жигулів» збив скутеристів і залишив їх у кюветі

Житомир. 19 квітня. УНІАН. На Житомирщині порушено кримінальну справу проти молодика, з вини якого двоє скалічених у ДТП людей ніч пролежали у кюветі й один помер.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомила працівник прес-служби УДАІ України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

За її словами, кримінальну справу порушено сьогодні за ст.135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

"Вчора вранці - 18 квітня цього року - на ґрунтовій дорозі з хутора Бобрик до Коростишева водій автомобіля побачив розбитий моторолер, частини якого були безладно розкидані по ґрунтовці, чоловік підійшов до узбіччя і побачив, що в кюветі лежало двоє чоловіків, один з яких уже був мертвий", - розповіла О. НОМЕРЧУК.

На місце трагедії чоловік викликав «швидку» і повідомив до міліції. Наряд працівників ДАІ та слідчо-оперативна група почали огляд місця

події.

Ледь притомний учасник ДТП - 22-річний мешканець Коростишева - розповів правоохоронцям, що біда трапилася напередодні пізно увечері. За словами молодика, він зі своїм 33-річним товаришем їхав скутером по дорозі, коли у них врізався автомобіль «ВАЗ-2101» зеленого кольору.

Від лобового зіткнення розтрощило моторолер, а водій та пасажир відлетіли геть на узбіччя. Удар пошкодив і автомобіль, водій якого зняв номерні знаки і залишив місце аварії.

Як уточнив міліції постраждалий, водій скутера на той момент ще був живий і вони разом благали автомобіліста допомогти їм, однак той не зважав на благання. Тому двоє чоловіків залишилися лежати в кюветі, залишені без будь-якої надії на чиюсь допомогу.

Так вони пролежали до ранку: вночі дорогою ніхто не їхав, а водій «Жигуля» так не викликав «швидку». За відсутності допомоги 33-річний чоловік помер.

Правоохоронці затримали водія автівки, яким виявивися 20-річний житель Коростишева.

