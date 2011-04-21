Порушено 7 справ за невиконання батьками своїх обов’язків

Київ. 21 квітня. УНІАН. З початку цього року органами прокуратури Києва за фактами злісного невиконання батьками обов’язків з догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків, порушено 7 кримінальних справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури, зазначивши, що торік було порушено 26 кримінальних справ вказаної категорії.

Тяжкими наслідками, як правило, є соціальна та педагогічна занедбаність дітей, коли підлітки у віці 12-16 років не вміють читати і писати, розрізняти місяці та роки, не знають навіть дати свого народження, зазначили в прокуратурі.

Також це запущені хронічні захворювання у дітей, яких можна було б уникнути, якщо вчасно та систематично відвідувати лікувальні заклади, додали в прес-службі.

Наявні випадки, коли злісне невиконання батьківських обов’язків призводить до смерті дитини через відсутність харчування, неотримання відповідних ліків, переохолодження тощо.

На жаль, констатують в прокуратурі, про факти перебування дитини в сім`ї, де батьки зловживають алкоголем, наркотичними засобами та ігнорують виконання батьківських обов’язків, стає відомо лише після смерті дитини. Проте подекуди трагічних наслідків можна було б уникнути, за умови належного виконання покладених обов’язків, перш за все, органами і службами у справах дітей. Лише за останні два роки за результатами прокурорських перевірок до відповідальності притягнуто 95 посадових осіб цих органів.

З метою виявлення дітей, які потребують допомоги, реального поновлення прав цих дітей та надання правової оцінки діяльності органів і служб у справах дітей, заступником Генерального прокурора України – прокурором Києва Анатолієм МЕЛЬНИКОМ організовано перевірку додержання законодавства про охорону дитинства, забезпечення прав дітей на належне виховання в сім`ї, захисту від насильства в родині.