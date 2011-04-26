На Донеччині рейсовий автобус зіткнувся із вантажівкою

Донецьк. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні у Донецькій області під час зіткнення рейсового автобуса із вантажівкою травмувалося 12 осіб. Інцидент стався на 462 км автодороги Знам'янка-Луганськ-Ізварине.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ Донецької області.

За попередніми даними, водій вантажівки «Мерседес» скоїв зіткнення з автобусом «Богдан», що саме здійснював маневр розвороту. Удар прийшовся в праву задню частину автобуса, після чого транспортний засіб перекинувся на правий бік.

Внаслідок ДТП 12 пасажирів автобусу отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані до лікарні.

У момент скоєння ДТП в автобусі перебувало 23 людини. Автобус рухався за маршрутом № 106 Ясинувата-Донецьк.

Обставини ДТП з’ясовуються.