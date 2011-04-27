Прикордонники відзначають значну активізацію браконьєрів

Київ. 27 квітня. УНІАН. Державна прикордонна служба України відзначає значну активізацію браконьєрської діяльності у економічній зоні.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби.

За їх даними, це пов’язано, зокрема, з покращенням погодних умов та нерестом камбали-калкана, яка залягає на мілких глибинах. Прикордонне відомство залучило до протидії браконьєрській діяльності усі можливі сили та засоби: авіацію, корабельно-катерний склад, пости технічного спостереження та наряди на суходолі.

Лише впродовж минулих 24 годин прикордонники затримали 6 маломірних українських плавзасобів, 1 турецьку рибопромислову шхуну, а також виявили на березі автомобіль, у який була завантажена камбала-калкан та риба осетрових порід.