На Житомирщині посадовці маслозаводу «кинули» банк

Житомир. 28 квітня. УНІАН. У Житомирській області посадовці одного з акціонерних товариств отримали в банку кредит у сумі 50 млн. грн., який не повернули.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365 та ч.2 ст.366 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень й службове підроблення) відносно службових осіб акціонерного товариства, яке займається переробкою та виготовленням молочної продукції.

Посадовці товариства підробили рішення загальних зборів співзасновників АТ, на підставі чого отримали в Житомирській філії одного з комерційних банків України кредит у сумі 50 млн. грн., який не повернули.