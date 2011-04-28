Офіцери вимагають порушити справу проти Мельниченка

Київ. 28 квітня. УНІАН. 6-й з`їзд офіцерів України ухвалив доручити главі ВО «Вітчизна» генералу-лейтенанту Вілену МАРТИРОСЯНУ звернутися до Генерального прокурора України з вимогою порушити кримінальну справу проти екс-майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА за зраду батьківщині, а також до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА - з проханням узяти під особливий контроль виконання вимог Конституції, кримінального і цивільного законодавства України.

Про це йдеться у прес-релізі ВО «Вітчизна», оприлюдненому на Lb.ua.

У зв`язку з цим генерал-лейтенант В.МАРТИРОСЯН заявив: «М.МЕЛЬНИЧЕНКО – зрадник, а не герой. Це людина, яка порушила клятву офіцера, він має понести за це покарання. І коли він змушений буде відповідати, прізвища ляльководів, які за ним стоять, я упевнений, буде названо».

Як відомо, «плівки Мельниченка» були залучені як доказ у справі про зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, «незважаючи на сумніви, що багато разів висловлювалися, в їх автентичності», наголошується у прес-релізі.

При цьому учасники офіцерського з`їзду впевнені, що ці записи не лише виконувалися незаконно, а й стали результатом державної зради і порушенням військової присяги.

«Якби була можливість офіцерського суду, цю людину (М.МЕЛЬНИЧЕНКА) треба було б позбавити офіцерського звання. Не може звичайний майор їздити по закордонах і ганьбити свою батьківщину. Необхідно берегти свою офіцерську честь і гідність», - відзначив екс-глава Служби безпеки України Ігор СМЄШКО.

Коментуючи рішення з`їзду, генерал-лейтенант Олександр СКІПАЛЬСЬКИЙ заявив: «Ми повинні направити звернення, якщо хочете – вимогу, щоб поновили кримінальну справу проти людини, яка порушила присягу. Людина, яка вивезла за кордон записи з кабінету Президента, які є державною таємницею, таким чином завдав збитків Україні, її національній безпеці, зрадив Батьківщину. Така людина має бути покарана».