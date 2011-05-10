В авто одесита знайшли героїн

Одеса. 10 травня. УНІАН. Правоохоронців в автомобілі одесита знайшли, ретельно замаскований і прихований, героїн. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Одеській області.

Із застосуванням службових собак кінологічного відділу Одеської прикордонної служби оперативники провели санкціонований обшук автомобіля марки "БМВ", що належить затриманому 42-річному громадянину.

Під час обшуку автомобіля, в багажному відділенні під обшивкою була знайдена і вилучена пачка з-під цигарок "Кент", усередині якої знаходився поліетиленовий пакет з порошкоподібним вмістом білого кольору, вага якого складала близько 50 гр.

Зі сторони водія під пластиковою кришкою, що прикривала знизу рульову колонку, правоохоронці знайшли і вилучили згорток з паперової серветки з скляною ампулою, на дні якої знаходилися залишки порошкоподібної білої речовини.

Окрім цього, там же була знайдена і вилучена серветка, в яку був загорнений невеликий запаяний поліетиленовий пакет з твердою речовиною, а також згорток з паперової фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору. За попередніми даними все вилучене є наркотичною речовиною «героїном» і в даний час направлене на експертизу.

Підозрюваний затриманий. Проводяться подальші слідчо-оперативні заходи.