На Донеччині «липові» міліціонери займалися грабежами

Донецьк. 10 травня. УНІАН. Співробітники ДСО Донеччини за здійснення розбійного нападу затримали фальшивих «колег».

Як повідомили УНІАН в управлінні ДСО при ГУМВС України в Донецькій області, в міліцію м. Красноармійська за розбійний напад на жінку було доставлено двох місцевих жителів. Як повідомила правоохоронцям потерпіла, грабіжники представилися їй співробітниками міліції.

«Зловмисники запримітили її в місцевому кафе, а коли жінка покинула заклад - пішли за нею. Вже біля її будинку, хлопці представилися співробітниками міліції і почали вимагати гроші нібито за розбитий в кафе келих. При цьому один вдавав, що дзвонить по мобільному начальникові і питає, чи доставляти затриману у відділення. Коли «підозрювана» не піддалася на їх прийоми і спробувала зайти в під'їзд, вдарили в обличчя і зірвали з шиї золотий ланцюжок з кулоном», - зазначається у повідомленні.

Першим на місце події прибув наряд державної служби охорони. Дізнавшись всі подробиці події, а також прикмети нападників, правоохоронці приступили до їх пошуку.

Грабіжників було виявлено у тому ж самому кафе, де вони запримітили свою жертву. Коли їх показали потерпілій та впізнала нападників, у них було вилучено і зірваний з шиї жінки ланцюжок вартістю понад 2,5 тисяч гривень.

«Міліціонерами затримані не були. Один з них нещодавно служив в армії, де йому доводилося нести в службу в патрулі – це і допомогло більш менш достовірно влаштувати «виставу», - зазначається у повідомленні.