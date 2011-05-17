У Польщі контрабандні сигарети з України знайшли у дерев`яних брусах

Варшава. 17 травня. УНІАН. Польська поліція спільно з митною службою виявила партію контрабандних сигарет з України, що були заховані всередині дерев`яних брусів.

Про це УНІАН повідомили у поліції Свентокшиського воєводства, що знаходиться на Сході Польщі.

Цигарки знайшли після анонімного дзвінка про підозрілі коробки в одному з вагонів із деревиною, що стояв на колії поблизу міста Сташув.

„Після детальної перевірки за допомогою спеціальної техніки та собаки виявилося, що цигарки знаходилися не лише в коробках, а й всередині дерев’яних колод”, - зазначили в поліції.

Польські служби виявили близько 15 тис. пачок цигарок, продаж яких у Польщі завдав би збитків бюджету на суму майже 75 тис. дол., йдеться у повідомленні.

Прес-секретар Свентокшиської митної служби Йоанна КЕМПА назвала дуже великою партією затриману контрабанду, зауваживши, що переважно митні служби в середині країни виявляють набагато меншу кількість.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році польська митна служба виявила контрабандних товарів на суму 50 млн. дол., що на третину більше показників попереднього року.

Контрабанда підакцизних товарів, майже 90% з яких цигарки, виросла на половину - до 30 млн. дол.

Довідка УНІАН. Польща, яка є найбільшою державою Східної Європи, що входить в Євросоюз, найбільший кордон на Сході має з Україною.