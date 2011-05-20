У Києві пограбували офіс ВО «Свобода»

Київ. 20 травня. УНІАН. У ніч з 19 на 20 травня було пограбовано офіс київської міської організації ВО "Свобода".

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу партії.

За даними "свободівців", з офісу викрадено тільки оргтехніку та партійну документацію, зокрема, посвідчення журналістів газети ВО "Свобода".

"Партія розцінює цей злочин у контексті системного політичного тиску, який останнім часом чинять на "Свободу", бездіяльності правоохоронців та їх потурання тим, хто систематично перешкоджає конституційній політичній діяльності "Свободи", - сказано у заяві партії.

