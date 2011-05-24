Львівського губернатора, мера та голову облради викликали до ГПУ

Львів. 24 травня. УНІАН. Генпрокуратура викликала на допит голову Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, міського голову Львова Андрія Садового та голову Львівської облради Олега Панькевича.

Про це журналістам повідомив сам Цимбалюк на зустрічі в центрі політичного прогнозування газети «Високий замок».

Допити йшли у справі заворушень 9 травня. Цимбалюк пояснив, що розповів те, що він знав.

Також голова адміністрації розповів, що має інформацію про провокації, але не хоче її розголошувати, поки міліція не завершить розслідування по кримінальних справах, - пише Вголос.