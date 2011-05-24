Львівського губернатора, мера та голову облради викликали до ГПУ
20:10, 24 травня 2011Кримінал
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Львів. 24 травня. УНІАН. Генпрокуратура викликала на допит голову Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, міського голову Львова Андрія Садового та голову Львівської облради Олега Панькевича.
Про це журналістам повідомив сам Цимбалюк на зустрічі в центрі політичного прогнозування газети «Високий замок».
Допити йшли у справі заворушень 9 травня. Цимбалюк пояснив, що розповів те, що він знав.
Також голова адміністрації розповів, що має інформацію про провокації, але не хоче її розголошувати, поки міліція не завершить розслідування по кримінальних справах, - пише Вголос.
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