У Харкові призупинили роботу трьох АЗС
12:02, 25 травня 2011Кримінал
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Порушували законодавство
Харків. 25 травня. УНІАН. У Харкові через порушення вимог природоохоронного законодавства тимчасово заборонена діяльність трьох автогазозаправних пунктів.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.
Під час перевірки у травні 2011 р. держекоінспектори зафіксували відсутність дозвільних документів на розміщення місткостей зі скрапленим газом, державної експертизи на автогазозаправний пункт, а також дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Наразі прийнято рішення до усунення виявлених порушень законодавства призупинити діяльність зазначених об’єктів.
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