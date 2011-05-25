У Харкові призупинили роботу трьох АЗС

Харків. 25 травня. УНІАН. У Харкові через порушення вимог природоохоронного законодавства тимчасово заборонена діяльність трьох автогазозаправних пунктів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.

Під час перевірки у травні 2011 р. держекоінспектори зафіксували відсутність дозвільних документів на розміщення місткостей зі скрапленим газом, державної експертизи на автогазозаправний пункт, а також дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Наразі прийнято рішення до усунення виявлених порушень законодавства призупинити діяльність зазначених об’єктів.