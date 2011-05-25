На кордоні з Румунією виявили підпільний склад фальсифікату

Чернівці. 25 травня. УНІАН. У Глибоцькому районі Чернівецької області двоє чоловіків організували підпільний склад зі збуту фальсифікованої горілки та тютюну неподалік міжнародного пункту пропуску «Порубне» на українсько-румунському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Сектору громадських зв’язків УМВС України в Чернівецькій області В’ячеслав ХАБАЙЛО.

За його словами, на підпільному складі виявили товару та виручки майже на 240 тис. грн. Збували неліцензійну продукцію як українцям, так і клієнтам з Румунії.

На складі було виявлено фальсифіковані цигарки та горілку різних марок, продукти харчування, а також гроші.

Як зазначив В.ХАБАЙЛО, фальсифіковані тютюнові вироби орендар складу купував. Де саме - поки невідомо. Також правоохоронці виявили 722 пляшки горілки різних видів та ємкості зі спиртом.

За слів правоохоронців, підпільний склад не діяв постійно, а тільки «за потреби», коли на зв’язок виходили клієнти. Операцію з виявлення підпільної торгової бази провели прикордонники спільно з працівниками УМВС.