На Чернігівщині чоловік примусив пасинка обікрасти магазин

Чернігів. 24 травня. УНІАН. На Чернігівщині проти чоловіка порушено кримінальну справу за втягнення у злочинну діяльність 8-річного пасинка.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Чернігівській області.

Мешканець одного із сіл Новгород-Сіверського району залучив до крадіжки свого пасинка. Чоловік вирішив обікрасти місцевий магазин. Сам він залізти всередину не міг, тому звернувся за допомогою до свого пасинка, хлопчик погодився.

Чоловік все спланував заздалегідь – вдень побачив, що в магазині між дверми та дахом є щілина, в яку може пролізти дитина. Пізно ввечері вітчим і пасинок вирушили до магазину, хлопчик проник до приміщення магазину і приносив усе, що наказував дорослий. Левову частку викраденого становила горілка, а "за роботу" дитині передбачався сік.

Наступного ранку, виявивши крадіжку, господар зателефонував до міліції. Дільничному інспектору, який обслуговує цей населений пункт, вдалося розкрити злочин за добу. Ретельно обійшовши всі обійстя, він знайшов свідків, які того вечора спостерігали процес перенесення викраденого у мішку.

Під час затримання чоловік не став нічого заперечувати, а одразу зізнався. Відповідати йому доведеться не тільки за скоєну крадіжку, а ще й за ст. 304 (втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України, яка передбачає обмеження волі до 5 років.

Розслідування у справі триває.