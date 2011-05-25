Судитимуть колишнього міністра ЖКГ АР Крим

Київ. 25 травня. УНІАН. Кримський чиновник обвинувачується у використанні всупереч цільовому призначенню бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, у ході слідства, проведеного слідчим відділом ГУ СБУ України в АРК, встановлено, що колишній міністр незаконно розпорядився бюджетними коштами, виділеними з держбюджету на оновлення тролейбусного парку.

Усупереч постанові уряду країни на 6,9 млн грн. було придбано тролейбуси не вітчизняного, а іноземного виробництва.

Дії розпорядника бюджетних коштів кваліфіковано за ч. 2 ст. 210 КК України – порушення законодавства про бюджетну систему України.

Прокуратурою АР Крим затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі та направлено її до суду для розгляду по суті.