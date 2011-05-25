СБУ затримала співробітника БНОН, який торгував наркотиками

Київ. 25 травня. УНІАН. 23 травня у Севастополі співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність співробітника підрозділу БНОН одного із райвідділів УМВС України, причетного до збуту наркотичних речовин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, було встановлено, що 27-річний міліціонер протягом тривалого часу збував наркозалежним особам особливо небезпечну наркотичну речовину – ацетильований опій («ширка»). Виконуючи службові обов’язки, зловмисник конфісковував наркотичні речовини у осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків з метою подальшої їх реалізації

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали наркоділка під час збуту чергової партії наркотичної речовини. У автомобілі правопорушника було вилучено 10 мл. наркотику.

За матеріалами СБУ прокуратурою м.Севастополя порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбаченими ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.