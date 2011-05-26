Голова сільради «погоріла» на хабарі у 22.5 тис. доларів США

Київ. 26 травня. УНІАН. У Київській області затримали за хабарництво голову однієї з сільрад Макарівського району.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно голови однієї з сільрад Макарівського району.

Вона вимагала та отримала 22,5 тис. доларів США хабара від місцевого жителя за сприяння у виділенні йому трьох земельних ділянок загальною площею 0,75 га.

Посадовця затримано.