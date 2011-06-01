У Києві за підключення гуртожитків університету до Інтернету вимагали 300 тис. грн. хабара

Київ. 1 червня. Працівники Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України спільно з прокуратурою Голосіївського району міста Києва під час одержання першої частини хабара в розмірі 30 тис. грн. затримали заступника директора Центру інформаційних технологій одного зі столичних університетів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління БОЗ МВС України, затримання відбулося в службовому кабінеті.

Як встановлено, посадовець за вирішення питання щодо підписання договору про надання послуги Інтернет студентам та іншим особам, які проживають в гуртожитках згаданого університету, вимагав у підприємця 300 тисяч гривень хабара.

Зважаючи на те, що такої суми у бізнесмена не було, заступник директора пішов йому на поступки. Він погодився отримувати хабар частинами упродовж року.

За отримання хабара стосовно фігуранта прокуратурою Голосіївського району порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.